Köln (SID) - Mit Blick in die Zukunft und Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert an der Seitenlinie tritt die deutsche A2-Nationalmannschaft im Sommer beim Global Jam in Toronto an. Die anderen drei Teilnehmer des U23-Turniers vom 11. bis 17. Juli sind Gastgeber Kanada, die USA und eine Afrika-Auswahl.

"Einige Spieler können so den nächsten Schritt in Richtung Männer-Nationalmannschaft machen. Das Turnier bietet verschiedene Möglichkeiten für verschiedene Spieler in verschiedenen Situationen", sagte Herbert. Die Betreuung des Teams gebe ihm "die Möglichkeit, mit diesen jungen Spielern weiterzumachen", er könne zudem "Teil ihrer Entwicklung sein und ein Gefühl für sie bekommen. Einige von ihnen werden in zwei bis vier Jahren sicher fester Bestandteil des Männerteams sein."

Nach einem Test gegen Kanada (11. Juli) stehen die Vorrundenspiele gegen die USA (12.), das Select Team Afrika (13.) und den Gastgeber (15.) an. Danach gibt es noch einen Einsatz im Finale oder im Spiel um Platz drei.