Nach dem Abschied von Erfolgstrainer Tuomas Iisalo (40) übernimmt Roel Moors (44) die Telekom Baskets Bonn aus der Basketball Bundesliga (BBL). Das gab der Champions-League-Sieger und Vizemeister am Montag bekannt. Der Belgier kommt von Ligakonkurrent BG Göttingen und hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

"Ich bin davon überzeugt, dass er der richtige Trainer-Charakter ist, um mit uns die nächsten Jahre erfolgreich zu gestalten. Er ist ein guter Rekrutierer und kann langfristig planen, was für uns sehr wichtig ist", sagte Baskets-Sportdirektor Savo Milovic.

Moors hatte vor seinen Engagement in Göttingen bei Brose Bamberg an der Seitenlinie gestanden. "Unsere erste Aufgabe ist nun, zusammen mit unserem Trainerstab ein spannendes und konkurrenzfähiges Team zusammenzustellen, mit dem sich unsere leidenschaftlichen Fans identifizieren können", so Moors.

Der Finne Iisalo hatte in der vergangenen Woche nach der erfolgreichsten Saison der Klubgeschichte seinen Abschied aus Bonn erklärt. Drei seiner Assistenten folgen ihm, wie die Telekom Baskets nun bekannt gaben. "Es hat sich früh abgezeichnet, dass wir für den Gewinn der Champions League einen Preis zahlen werden", sagte Präsident Wolfgang Wiedlich, "in einem Wort kann man diesen Preis 'Ausverkauf' nennen."