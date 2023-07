Überraschungsmeister ratiopharm Ulm verliert nach dem Titelcoup in der Basketball Bundesliga (BBL) in Yago dos Santos den nächsten Leistungsträger. Der Point Guard aus Brasilien, wertvollster Spieler (MVP) der Finalserie gegen die Telekom Baskets Bonn, nutzt eine Ausstiegsklausel. Auch US-Forward Joshua Hawley geht.

"Dass es schwer werden würde, den Finals-MVP halten zu können, war zu erwarten. Yago hat uns mit seiner Spielweise verzaubert. Wir hätten uns gerne noch länger an seiner erfrischenden Spielweise erfreut, drücken ihm aber gleichzeitig kräftig die Daumen für seine neue Herausforderung", sagte Sportdirektor Thorsten Leibenath.

Dos Santos war eigentlich mit einem Zweijahresvertrag bis 2024 ausgestattet, nutzt nun aber seine Option auf einen vorzeitigen Ausstieg. Ende Juni hatte sich bereits sein Landsmann Bruno Caboclo zu Reyer Venedig/Italien verabschiedet. Hawley kann wie seine beiden Ulmer Teamkollegen dank einer Ausstiegsklausel wechseln.

Geschäftsführer Andreas Oettel reagierte mit Frust auf die nächsten Abgänge. "Leider besteht für uns Klubs hier in Deutschland ein massiver Wettbewerbsnachteil. In Ländern wie z.B. Italien, Frankreich oder der Türkei nutzen die Vereine spezielle Steuertarife für die Bezahlung der Profi-Sportler", so Oettel. Das führe dazu, "dass unsere Konkurrenten mit weniger finanziellem Aufwand unsere Spieler sehr viel besser bezahlen können".