Herber Verlust für die Telekom Baskets Bonn: Nach seinen herausragenden Auftritten in der abgelaufenen Saison wird Topstar TJ Shorts nicht zu den Rheinländern zurückkehren. Das teilte der deutsche Vizemeister und Champions-League-Sieger am Donnerstag mit. Wohin es den US-Amerikaner verschlägt, ist nicht bekannt. Der Spielmacher war in der Basketball Bundesliga (BBL) und der Königsklasse als wertvollster Spieler (MVP) ausgezeichnet worden.

"TJ hat mit seiner Spielweise, aber vor allem mit seinen charakterlichen Eigenschaften und dem menschlichen Umgang gezeigt, dass er ein wahrer MVP nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Feldes ist", sagte Baskets-Sportdirektor Savo Milovic.

Auch der Point Guard betonte, dass ihm die vergangene Saison für den Rest seines Lebens in Erinnerung bleiben werde: "Für alle Bonner Fans, die mich unterstützt haben, ihr werdet immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ich kann euch nicht genug danken!"

Mit insgesamt 796 Punkten hatte Shorts so viele Punkte in einer Bundesliga-Saison erzielt wie kein anderer Bonner Basketballer zuvor. Auch seine 36 Zähler im Pokal-Achtelfinale bei Alba Berlin (95:98) bedeuten die meisten Zähler, die je ein Baskets-Profi in einem Pokalspiel erzielt hat.