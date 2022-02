Köln (SID) - Basketballmeister Alba Berlin hat den Schwung vom historischen Pokalsieg mit in die EuroLeague genommen. Vier Tage nach dem Rekordtriumph gewannen die Hauptstädter am Donnerstagabend in Frankreich bei ASVEL Lyon-Villeurbanne mit 82:80 (43:40). Nach 25 Spielen liegt das Team von Chefcoach Israel Gonzalez mit neun Erfolgen auf Rang 14.

Der US-Amerikaner Jaleen Smith war mit 16 Punkten bester Schütze der Berliner, die den zweiten Sieg in Folge einfuhren. Am Sonntag hatte Alba in der eigenen Halle gegen Außenseiter Hakro Merlins Crailsheim zum elften Mal den Pokal gewonnen und war damit zum alleinigen Rekordsieger aufgestiegen.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine wurde das ebenfalls für Donnerstag angesetzte Spiel von Bayern München gegen ZSKA Moskau abgesagt. Auch die Partien der beiden weiteren russischen Klubs, Zenit St. Petersburg und Unics Kasan, fielen aus.