Köln (SID) - Nationalspieler Maximilian Kleber plant mit seiner Teilnahme an der Basketball-Europameisterschaft im Spätsommer. "Das ist eine Heim-EM in Deutschland. Was Cooleres gibt es als Sportler fast gar nicht", sagte der Power Forward der Dallas Mavericks im SID-Interview mit Blick auf das Turnier vom 1. bis 18. September.

Ob sich die Hoffnung erfüllt, hänge aber immer ein bisschen davon ab, wie der Körper mitmacht und wie die Situation mit den Play-offs aussieht. Geplant sei aber auf jeden Fall, dem deutschen Team zu helfen. "Wir haben wirklich eine gute Mannschaft, mit der wir schon Erwartungen an uns selber haben", sagte Kleber zu den gestiegenen Ansprüchen an das Team von Bundestrainer Gordon Herbert.

Kleber startet am Samstag mit den Dallas Mavericks gegen die Utah Jazz in die NBA-Play-offs. Er spielt seit 2017 in der stärksten Basketball-Liga der Welt.