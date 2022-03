Berlin (SID) - Die Basketballer von Alba Berlin sind nicht zu stoppen. Der deutsche Meister und Pokalsieger schlug den griechischen Spitzenklub Olympiakos Piräus in der EuroLeague nach einer starken Leistung überraschend klar mit 90:75 (37:30), es war wettbewerbsübergreifend bereits der neunte Sieg in Serie. Bester Werfer beim Bundesligisten war der glänzend aufgelegte Nationalspieler Maodo Lo mit 27 Punkten.

"Maodo hat uns das Spiel heute gewonnen", sagte Nationalmannschaftskollege Johannes Thiemann bei MagentaSport: "Wir haben einen Lauf, die Würfe fallen ein bisschen leichter. Wir wollten es mehr, wir waren sehr physisch." Lo meinte: "Das ist ein großer Sieg für uns."

Die Berliner haben zum bislang letzten Mal am 4. Februar bei ZSKA Moskau verloren (72:91), danach gelangen vier Siege in der Bundesliga, zwei beim Top-Four-Turnier auf dem Weg zum Pokaltriumph und drei in der EuroLeague. Durch den Erfolg steht die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez bei elf Siegen und 16 Niederlagen.

Alba liegt mit seiner Bilanz klar hinter einem Play-off-Platz. Da die russischen Teams ZSKA, Zenit St. Petersburg und UNICS Kasan aber wegen der Ukraine-Invasion nicht mehr mitspielen dürfen, ist der Sprung ins Viertelfinale weiter möglich.