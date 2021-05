Köln (SID) - Basketballidol Dirk Nowitzki (42) ist in seiner Karriere quasi nebenbei zum Vorbild geworden. "Ich wollte nie ein Role Model sein", sagte der frühere NBA-Superstar im Doppel-Interview mit Fußball-Weltmeister Mats Hummels in der SZ. "Wenn ich mal was falsch gemacht habe, hab ich das nie groß verheimlicht, sondern bin immer offen durch", sagte der gebürtige Würzburger.

"Du kannst dir nicht auf deine Fahnen schreiben, dass du gerne ein Vorbild wärst", betonte Hummels und pflichtete Nowitzki bei: "Man kann nicht etwas verkörpern, was man nicht ist. Da verliert man sich selbst."

Der Nationalspieler vom Bundesligisten Borussia Dortmund glaubt, "dass wir beide jeweils unseren Sport einfach sehr lieben, und dass man uns das auch abnimmt". Hummels (32) hofft zudem, "dass man uns anmerkt, dass wir ganz normale Typen sind und dass wir nicht denken, über jemandem zu stehen, der einen anderen, nicht so öffentlichen Beruf ausübt".

Nowitzki hat bei jungen Spielern manchmal beobachtet, "dass sie sich für was Besseres halten. Deshalb, Mats: Beide Daumen rauf, das hast du sehr gut gesagt", meinte der NBA-Champion von 2011.