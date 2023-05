Die Basketballer des spanischen Rekordmeisters Real Madrid haben zum dritten Mal die EuroLeague gewonnen. Im Endspiel des Final Four im litauischen Kaunas schlugen die Königlichen am Sonntagabend das griechische Spitzenteam Olympiakos Piräus nach einem Krimi mit 79:78 (45:45). Real hatte den Titel in der Königsklasse zuvor 2015 und 2018 geholt.

In der Zalgirio Arena lieferten sich die Finalisten ein Duell auf Augenhöhe. Real um seine Routiniers Rudy Fernandez (38), Sergio Rodriguez (36), Sergio Llull (35) und Fabien Causeur (35), 2017 Double-Gewinner mit Brose Bamberg, ließ sich von Olympiakos nie abschütteln. Zogen die Griechen etwas weg, antwortete Madrid.

Topscorer Rodriguez (15 Punkte) brachte Real in der Schlussminute mit einem Dreier auf 77:78 heran, Lull traf drei Sekunden vor dem Ende zum 79:78-Endstand. Es waren die ersten Punkte des Abends für den erfahrenen Guard. Madrid hatte das Finale im Vorjahr unglücklich verloren.

Piräus mit dem früheren Ludwigsburger Thomas Walkup in seinen Reihen reichten auch 29 Punkte von Sasha Vezenkov nicht. Olympiakos verpasste seinen dritten Titel nach 2012 und 2013.

Madrid hatte am Freitag im Halbfinale seinen Erzrivalen FC Barcelona ausgeschaltet (78:66), Piräus die AS Monaco (76:62). Das Spiel um Platz drei gewann Frankreichs Pokalsieger mit Sasa Obradovic, früherer Profi und Trainer von Alba Berlin, 78:66 (44:28).

Anadolu Istanbul, Titelgewinner der vergangenen beiden Jahre, hatte die Play-offs verpasst. Auch die beiden deutschen Vertreter Alba Berlin und Bayern München kamen nicht ins Viertelfinale.