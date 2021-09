Bonn (SID) - Die Telekom bietet Basketballfans in der kommenden Saison ein umfassendes Programm. Bei MagentaSport sind alle Bundesliga-, BBL-Pokal- und EuroLeague-Spiele zu sehen, dazu werden vom Sender die Heim-EM 2022 und die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft ausgestrahlt. Hinzu kommen alle EuroCup-Partien der Bundesligisten Hamburg Towers und ratiopharm Ulm.

"Mit den Spielen in der BBL starten wir in eine außergewöhnliche Basketball-Saison", sagte Michael Schuld, TV-Chef der Telekom. Das Spiel zwischen Meister Alba Berlin und den Telekom Baskets Bonn (23. September/20.30 Uhr) markiert den Auftakt.

In der EuroLeague, die am 30. September beginnt, sind erneut Berlin und Pokalsieger Bayern München dabei. Das Nationalteam um den neuen Bundestrainer Gordon Herbert startet Ende November in die Qualifikation für die WM 2023 (Philippinen, Japan, Indonesien).

Die EuroBasket wird vom 1. bis 18. September 2022 ausgetragen. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trägt ihre Vorrundenspiele in Köln aus, die Finalrunde geht in Berlin über die Bühne.