Zehn Tage vor ihrem EM-Comeback nach zwölf Jahren sind die deutschen Basketballerinnen ihrer Wunschform etwas näher gekommen. Im zweiten Länderspiel binnen 24 Stunden bei EM-Mitausrichter Israel revanchierte sich das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis mit einem 78:63 (44:23) für die knappe 69:73-Niederlage vom Vortag.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) meldet sich bei der EM-Endrunde ab 15. Juni in Israel und Slowenien beim kontinentalen Eliteturnier zurück. Zuletzt hatten die deutschen Korbjägerinnen 2011 in Polen an einer EM-Endrunde teilgenommen. Die letzte von insgesamt nur zwei Bronzemedaillen datiert von 1997.

In der EM-Vorrunde tritt das Team von Thomaidis im slowenischen Ljubljana an. Gegner der deutschen Mannschaft in der Gruppe C sind dabei am ersten EM-Tag Frankreich sowie danach Co-Gastgeber Slowenien (16. Juni) und zum Vorrundenabschluss Großbritannien.

Der Gruppensieger zieht direkt ins Viertelfinale ein. Die beiden Mannschaften dahinter können sich in einer Zwischenrunde ebenfalls noch für die Runde der besten Acht qualifizieren.