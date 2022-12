Köln (SID) - Der frühere Bundestrainer Dirk Bauermann kehrt nach mehr als zehn Jahren als neuer Nachwuchschef zum Deutschen Basketball Bund (DBB) zurück. Der 65-Jährige wurde vom Verband als Bundestrainer und Koordinator für den männlichen Nachwuchs engagiert, Bauermann startet nach DBB-Angaben am 1. Januar in seine "langfristig angelegte Tätigkeit".

"Mit Dirk Bauermann haben wir einen ausgewiesenen Fachmann gewonnen, der sich seit Beginn seiner Karriere als Basketballtrainer immer auch stark um die Belange des Nachwuchses gekümmert hat. Der Kontakt zu Dirk ist nie ganz abgerissen und ich freue mich sehr, dass wir jetzt noch einmal zusammenkommen", so DBB-Präsident Ingo Weiss.

Bauermann war während der WM 1994 für wenige Wochen Bundestrainer, von 2003 bis 2011 übernahm er erneut den Posten und holte mit dem Nationalteam 2005 EM-Silber. Der erfahrene Trainer, mit Leverkusen und Bamberg insgesamt neunmal deutscher Meister, soll laut DBB "in Abstimmung mit Herren-Bundestrainer Gordon Herbert und den Nachwuchs-Bundestrainern die gesamte konzeptionelle Verantwortung im männlichen Nachwuchsbereich" tragen.

"In den mehr als 30 Jahren Profisport habe ich viele Erfahrungen machen dürfen, viel gelernt, viel gewonnen. Es ist Zeit etwas zurückzugeben. Daher freue ich mich sehr darüber 'nach Hause' zurückzukehren", sagte Bauermann: "Meine Aufgabe besteht vor allem darin, unsere jungen Talente in ihrer Entwicklung nachhaltig zu unterstützen und sie optimal auf die Anforderungen des modernen europäischen Basketballs vorzubereiten." Bauermann war unter anderem auch Nationaltrainer in Polen, Iran und Tunesien.