Würzburg - Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg hat den NBA-erfahrenen Flügelspieler Perry Jones (29) verpflichtet. Der US-Amerikaner kommt vom türkischen Erstligisten Bursaspor Basketbol und hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Jones bestritt von 2012 bis 2015 insgesamt 155 NBA-Spiele für Oklahoma City Thunder.

"Perry ist ein Spieler mit ähnlichen Qualitäten wie Brekkott Chapman, er hat schon letzte Saison in Bursa gespielt. In diesem Jahr hat es für ihn dort aber nicht richtig gepasst", sagt Kresimir Loncar, Manager Sport und Scouting. Power Forward Chapman fällt in Würzburg auf unbestimmte Zeit aus.

