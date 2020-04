Köln (SID) - Der Basketball-Bundesligist Mitteldeutscher BC aus Weißenfels hat mit seiner im März gestarteten Crowdfunding-Aktion bereits 87.800 Euro gesammelt und das ursprüngliche Ziel damit schon vier Tage vor Ablauf der Kampagne um 2800 Euro übertroffen. Mehr als 540 Unterstützer beteiligten sich bislang an der Aktion #gemeinsamfürdiewölfe.

Der Hauptsponsor der Wölfe wird die Namen aller Unterstützer in der nächsten Saison auf einer Erinnerungstafel in der Stadthalle Weißenfels verewigen. "Wir sind überglücklich, unsere Mission erfüllt zu haben", sagte MBC-Geschäftsführer Martin Geissler: "Diese Unterstützung macht uns Mut, den wir in der nächsten Zeit brauchen werden."

Unter dem Motto "Gemeinsam für die Wölfe" können Unterstützer auf https://bit.ly/SYNTAINICSMBC noch bis zum 20. April um 20 Uhr ihren Teil zur Rettung des Klubs beitragen. Jeder Betrag, den Teilnehmer spenden, geht mit einer Leistung des MBC einher. Insgesamt werden 21 unterschiedliche Pakete angeboten. So können sich Unterstützer beispielsweise eines der getragenen Pokaltrikots von 2019/20 sichern.

Durch die finanziellen Probleme wegen der Aussetzung des Spielbetriebs in der Basketball Bundesliga (BBL) und der gesamtwirtschaftlichen Folgen der Coronakrise befürchten vor allem die sogenannten kleineren Vereine, in Schwierigkeiten zu geraten.