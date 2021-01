Köln (SID) - Mit dem zwölften Sieg in Serie haben die MHP Riesen Ludwigsburg die Tabellenführung in der Basketball Bundesliga (BBL) zementiert. Gegen das Schlusslicht Jobstairs Giessen 46ers setzte sich der Vizemeister am 15. Spieltag 99:85 (50:44) durch und schraubte seine Ausbeute auf 28:2 Punkte. Topscorer der Ludwigsburger war Jaleen Smith mit 20 Punkten.

Den zweiten Rang eroberten zumindest vorübergehend die EWE Baskets Oldenburg durch einen deutlichen 124:84 (64:41)-Sieg gegen s.Oliver Würzburg. Der Ex-Meister (26:4 Punkte) verbuchte damit seinen neunten Erfolg nacheinander.

Seinen Aufwärtstrend bestätigte ratiopharm Ulm durch ein 104:92 (51:52) bei den Syntainics MBC Weißenfels. Ebenfalls einen Auswärtssieg holte medi Bayreuth durch das 83:61 (40:30) bei den Niners Chemnitz.