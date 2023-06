Die Telekom Baskets Bonn müssen im Play-off-Finale der Basketball Bundesliga (BBL) in den verbleibenden Spielen ohne Michael Kessens auskommen. Der Center wurde nach seiner Disqualifikation am Sonntag im zweiten Duell mit ratiopharm Ulm (104:75) für drei Spiele gesperrt. Diese Strafe verhängte der unabhängige BBL-Spielleiter Dirk Horstmann.

Kessens hatte Gegenspieler Bruno Caboclo nach Unterbrechung des Spiels außerhalb des Feldes zu Boden gestoßen. Das Verhalten wurde als Tätlichkeit gewertet. Der 32-Jährige erhält neben der Sperre eine Geldstrafe.

Er habe "emotional und unangemessen" reagiert, so Kessens, der vor dem Stoß von Caboclo festgehalten worden war. Der Profi erhielt die Mindeststrafe. Gegen die Entscheidung kann der Spieler binnen drei Tagen Berufung einlegen.

In der Best-of-Five-Serie steht es 1:1. Am Mittwoch (20.30 Uhr/Sport1 und MagentaSport) können sich beide Teams in Ulm Matchbälle erspielen. Weder Bonn noch Ulm haben bislang den Meistertitel geholt.