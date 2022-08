Hamburg (SID) - Ohne ihren kurzfristig verletzt fehlenden Kapitän Dennis Schröder haben die deutschen Basketballer das Finale um den Supercup verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert unterlag dem EM-Mitfavoriten Serbien in Hamburg mit 56:83 (31:38) und musste im vierten Vorbereitungsspiel auf die Heim-Europameisterschaft ihre erste Niederlage einstecken.

Ohne etliche Stammkräfte war das deutsche Team von Beginn an chancenlos gegen die enorme Qualität der Serben um NBA-MVP Nikola Jokic (22 Punkte). Der sechste Titelgewinn bei der 33. Auflage der prestigeträchtigen Veranstaltung war vor 6378 Zuschauern außer Reichweite. Das Halbfinale am Freitag gegen Tschechien hatte die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) noch mit 101:90 für sich entschieden.

Nach Moritz Wagner, der die EM wegen einer Knöchelverletzung verpassen wird, hatten sich am Samstag mit Daniel Theis (Knie) und Schröder (Knöchel) zwei weitere NBA-Profis kurzfristig für das Supercup-Endspiel abgemeldet. Während Schröders Einsatz bei der EM (ab 1. September) wohl nicht gefährdet ist, könnte es bei Theis eng werden. In der anstehenden WM-Qualifikation am kommenden Donnerstag in Schweden und bei der EM-Generalprobe gegen Europameister Slowenien am Sonntag nächster Woche wird Theis nicht zum Einsatz kommen.