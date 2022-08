Hamburg (SID) - NBA-Profi Daniel Theis fehlt der deutschen Basketball-Nationalmannschaft weiter - und muss um seine Teilnahme bei der anstehenden Heim-EM (1. bis 18. September) bangen. Wie der Deutsche Basketball-Bund (DBB) am Samstag vor dem Supercup-Finale gegen Serbien (18.30 Uhr/MagentaSport) mitteilte, "befindet sich Theis derzeit in Therapie und absolviert Einzeltraining". In der anstehenden WM-Qualifikation gegen Schweden (25. August) und gegen Europameister Slowenien (28. August in München) wird er nicht zum Einsatz kommen.

Eine Entscheidung über eine Theis-Teilnahme an der anstehenden Europameisterschaft soll laut Verband "im Laufe der kommenden Woche nach Rücksprache mit Teamarzt Oliver Pütz und unter Hinzuziehung externer Experten, mit denen man bereits im Austausch ist" gefällt werden.

Aus Gründen der Belastungssteuerung nimmt Theis an diesem Wochenende nicht am Supercup teil. Auch Niels Giffey fehlt in Hamburg. Der neue DBB-Kapitän Dennis Schröder war beim 101:90-Erfolg gegen Tschechien umgeknickt, sein Einsatz bei der Heim-EM ist aber laut eigener Aussage nicht in Gefahr.