Nach der heftigen Niederlage im zweiten Finalspiel der Basketball Bundesliga (BBL) bei den Telekom Baskets Bonn fürchtet Trainer Anton Gavel von ratiopharm Ulm keinen Knacks. "Wir haben eine Abreibung bekommen", sagte der 38-Jährige zum 75:104 (29:45) bei MagentaSport, "vielleicht war das aber der richtige Zeitpunkt, dass wir auf den Deckel bekommen haben."

Ulm hatte Hauptrundensieger Bonn im Auftaktspiel der Best-of-five-Serie überrascht, war im zweiten Auswärtsspiel am Sonntag aber chancenlos. "Wir haben alles anders gemacht als in Spiel eins", kritisierte Gavel, "unser Auftritt darf so nicht nochmal passieren." Sein Team habe es dem Gegner "zu einfach gemacht. Das ist eine Finalserie, und wir müssen anders auftreten".

Auch Forward Bruno Caboclo zeigte sich selbstkritisch. "Wir müssen an unserer Körpersprache arbeiten", sagte der Brasilianer: "Das ist ein Finale. Wir müssen härter spielen."

Die Chance dazu haben die Ulmer am Mittwoch (20.30 Uhr/Sport1 und MagentaSport) im ersten von zwei Spielen in eigener Halle. Durch den Auftaktsieg hat das Gavel-Team den Heimvorteil gestohlen und könnte zu Hause alles klar machen.