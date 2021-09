Berlin (SID) - Nach der überraschenden Niederlage zum Bundesliga-Auftakt war die Enttäuschung bei Basketball-Meister Alba Berlin greifbar. "Wir sind stark gestartet und waren später zu sorglos. Wir hatten dann Probleme, ins Spiel zurückzukommen", sagte Kapitän Luke Sikma nach dem 86:88 (48:41) gegen die Telekom Baskets Bonn bei MagentaSport: "Wir hatten Respekt vor dem Gegner. Wir müssen uns da besser zurück kämpfen. Daran müssen wir arbeiten."

Sikma selbst hatte drei Sekunden vor Ende die Chance auf den Sieg vergeben, als er einen Pass ungenau an den Korbring warf. "Das war ein schlechter Pass, dafür entschuldige ich mich", sagte der 32-Jährige: "Hoffentlich kommen wir nicht nochmals in so eine Situation, haben vorher schon das Spiel für uns entschieden." Als nächstes treffen die Berliner, die auf der Center-Position arge Verletzungssorgen plagen, am Dienstag (19.00 Uhr/MagentaSport) auf die Frankfurt Skyliners.