Ratiopharm Ulm steht kurz vor dem überraschenden Einzug in das Finale der Basketball Bundesliga (BBL). Die Mannschaft von Trainer Anton Gavel gewann auch Spiel zwei der Halbfinal-Play-offs bei Pokalsieger Bayern München 93:88 (44:39) und braucht nur noch einen weiteren Erfolg für die Teilnahme an der Finalserie. Den ersten Matchball gibt es für die Ulmer am Freitag (19.00 Uhr/Magenta Sport) vor eigenem Publikum.

Bester Werfer für den Viertelfinalbezwinger von Meister Alba Berlin war der Brasilianer Yago Dos Santos mit 21 Punkten. Bei den enttäuschenden Münchnern reichten auch überragende 34 Zähler von Nationalspieler Andreas Obst nicht. Im zweiten Halbfinale führt Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn 1:0 gegen die MHP Riesen Ludwigsburg.

Ulm dominierte zunächst die Partie und ging mit 15 Punkten Vorsprung in das letzte Viertel. Dann drehten die Gastgeber aber auf und kamen bis auf drei Zähler heran. In einer nervösen Schlussphase retteten die Ulmer den Vorsprung über die Zeit.