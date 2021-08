Köln (SID) - Nach dem Viertelfinalaus bei den Olympischen Spielen vor einer Woche haben Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch die Teilnahme an der Beachvolleyball-EM in Wien (11. bis 15. August) abgesagt. "Die EM findet ohne uns statt. Nach dem Höhepunkt und den anstrengenden Matches in Tokio müssen wir erst einmal wieder die Batterien aufladen", begründete Ludwig die Absage.

Für das Hamburger Duo rücken Kim Behrens/Sandra Ittlinger (Flacht/Hildesheim) in das Aufgebot des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). "Wir werden natürlich die EM verfolgen und drücken allen Teams die Daumen. Ich werde euch auf jeden Fall informieren, wie es bei uns weitergeht", sagte Ludwig.

Damit schickt der DVV bei den Frauen Karla Borger/Julia Sude (Düsseldorf), Victoria Bieneck/Isabel Schneider (Hamburg), Chantal Laboureur/Cinja Tillmann (Stuttgart/Düsseldorf) und Behrens/Ittlinger in Österreich ins Rennen. Bei den Männern sind neben den Vizeweltmeistern Julius Thole und Clemens Wickler (Hamburg) noch Alexander Walkenhorst/Sven Winter (Düsseldorf) und das Interimsduo Nils Ehlers/Lukas Pfretzschner (Hamburg) dabei.