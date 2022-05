Köln (SID) - Die Qualifikantinnen Cinja Tillmann und Svenja Müller haben beim Turnier der Beach Pro Tour im tschechischen Ostrau das Halbfinale erreicht. Das Beachvolleyball-Duo aus Düsseldorf und Hamburg setzte sich in der Runde der letzten acht gegen die Brasilianerinnen Barbara/Carol mit 2:1 (21:19, 17:21, 15:10) durch.

Gegnerinnen in der Vorschlussrunde am Samstagnachmittag (16.00 Uhr) sind die Schweizerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner. Am Freitagabend hatten Tillmann/Müller mit einem 2:0 im letzten Gruppenspiel gegen die US-Amerikanerinnen Kelley Kolinske und Sara Hughes den Viertelfinaleinzug perfekt gemacht.

Zwei weitere deutsche Frauen-Paarungen waren in der zweiten Runde ausgeschieden: Sandra Ittlinger/Isabel Schneider (Berlin/Hamburg) sowie Chantal Laboureur/Sarah Schulz (Stuttgart/Düsseldorf).