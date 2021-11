Hamburg (SID) - Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig erwartet ihr zweites Kind. "Ich bin schwanger", schrieb die 35-Jährige bei Instagram: "Es ist wie Teo ein Wunschkind." Ludwig ist dankbar, dass "unsere kleine Familie größer wird". Die Goldmedaillen-Gewinnerin von Rio hat bereits einen drei Jahre alten Sohn.

Auch mit zwei Kindern peilt Ludwig die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris an, eine Partnerin dafür hat sie noch nicht. "Mit wem das sein wird, weiß ich noch nicht", schrieb Ludwig, aber sie wolle "noch nicht in Beachvolleyball-Rente gehen". Doch nun wird sie erst einmal dem "Bauch beim Wachsen zusehen".

Ludwigs bisher letzte Partnerin Margareta Kozuch, mit der sie bei den Olympischen Spielen von Tokio im Viertelfinale gescheitert war, nimmt sich aktuell eine längere Auszeit. An der Seite von Kira Walkenhorst hatte Ludwig in Rio bei Olympia triumphiert.