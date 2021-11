Köln (SID) - Die Düsseldorfer Beachvolleyballerinnen Karla Borger (32) und Julia Sude (34) werden auch in der kommenden Saison ein Team bilden. Das bestätigte das Duo am Dienstagabend auf seinen Social-Media-Kanälen. "#teamborgersude geht auch in 2022 weiter. Let's go", schrieben die beiden bei Twitter.

Erst vor wenigen Tagen trat Borger die Nachfolge des Gründungspräsidenten Max Hartung beim Verein Athleten Deutschland an. Mitte Oktober hatten Borger/Sude, die seit 2019 zusammenspielen, überraschend beim World-Tour-Finale in Cagliari triumphiert. Zudem hatten sie 2021 gemeinsam bei der EM in Wien Bronze gewonnen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio war das deutsche Duo bereits in der Vorrunde ausgeschieden.