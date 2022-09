Beachvolleyball

Köln (SID) - Die Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude haben ihren Start bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (1. bis 4. September) kurzfristig absagen müssen. Grund ist eine Lebensmittelvergiftung von Sude, wie das Team in einer Pressemitteilung am Donnerstag erklärte.

Die 34-Jährige habe sich demnach kurz vor Beginn der Wettkämpfe eine Magen-Darm-Verstimmung eingefangen, später sei eine Lebensmittelvergiftung diagnostiziert worden. Das Düsseldorfer Duo hatte die DM 2019 gemeinsam gewonnen.