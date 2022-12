Berlin (SID) - Die Beachvolleyball-Europameisterschaft findet im kommenden Jahr wieder in Wien statt. Das gab der europäische Verband CEV am Donnerstag bekannt. Das Turnier wird vom 2. bis 6. August 2023 in der österreichischen Hauptstadt ausgetragen, 2021 fand die EM ebenfalls dort statt. In diesem Jahr waren die jährlichen Titelkämpfe Teil der European Championships in München gewesen.