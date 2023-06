Beachvolleyball

Laura Ludwig nimmt Anlauf auf ihr fünftes EM-Gold, Karla Borger will die dritte Medaille: Vier Frauen-Duos und ein Männerteam vertreten den Deutschen Volleyball-Verband (DVV) bei den Europameisterschaften in Wien (2. bis 6. August). Die deutschen Duos haben sich allesamt über die Rangliste des Kontinentalverbands CEV qualifiziert, wie der DVV mitteilte.

Neben den drei Nationalteams Svenja Müller/Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf), Karla Borger/Sandra Ittlinger (Düsseldorf), Louisa Lippmann/Laura Ludwig (Hamburg) sind die Nachwuchsathletinnen Leonie Körtzinger/Lea Kunst (Hamburg) dabei. Die DVV-Männer sind mit dem Nationalteam Nils Ehlers/Clemens Wickler (Hamburg) vertreten.

32 Teams pro Geschlecht werden in acht Vierer-Gruppen aufgeteilt und die Gruppenspiele im sogenannten modifizierten Pool Play ausgetragen. Ab dem Achtelfinale wird im K.o.-System gespielt.

Müller/Tillmann führen als Gruppenkopf Pool D an und müssen gegen Litauen, Spanien und Österreich ran. Borger/Ittlinger und Körtzinger/Kunst bekommen es in Pool A mit den Vize-Europameisterinnen aus der Schweiz Brunner/Hüberli zu tun. Lippmann und die Rio-Olympiasiegerin Ludwig treffen in Pool B unter anderen auf die EM-Bronze-Gewinnerinnen des letzten Jahres Stam/Schoon aus den Niederlanden. Das einzige deutsche Männer-Team mit Ehlers und dem früheren Vizeweltmeister Wickler ist als Gruppenkopf in Pool F gesetzt.