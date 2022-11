Kapstadt (SID) - Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat ihr erstes Beachvolleyball-Match nach Babypause verloren. Beim Debüt mit ihrer neuen Partnerin Louisa Lippmann unterlagen die zwei Deutschen beim Pro-Tour-Turnier in Kapstadt den US-Amerikanerinnen Megan Kraft und Emily Stockman mit 0:2 (19:21, 15:21).

Ludwig hatte erst im Mai ihren zweiten Sohn zur Welt gebracht und daher eigentlich im Kopf gehabt, "erst nächstes Jahr wieder zu starten". Ihr Comeback erfolgte aber dank einer Wildcard nun doch bereits beim Turnier in Südafrika. Mit ihrer neuen Mitspielerin Lippmann ist die Qualifikation für ihre fünften Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris das große Ziel.

Für die 36-Jährige seien die Turniere in Südafrika und auch in Ägypten (17. bis 20. November) eine gute Möglichkeit, "um uns als Team zu finden und zu sehen, wie wir in Stresssituationen miteinander umgehen", sagte Ludwig im Vorfeld des Events in Südafrika.

Das nächste Spiel der beiden findet bereits am Freitag statt. Dann trifft das Duo in seinem zweiten Match der Gruppe D auf Suzuka/Reika aus Japan, die ebenfalls zum Auftakt verloren.