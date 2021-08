Köln (SID) - Die Olympiasieger Anders Mol und Christian Sörum haben bei der Beachvolleyball-EM zum vierten Mal in Folge den Titel gewonnen und damit Geschichte geschrieben. Dies war zuvor noch keinem Team gelungen. Im Finale auf dem Wiener Heumarkt siegten die Norweger gegen Stefan Boermans/Yorick de Groot (Niederlande) mit 2:1 (21:19, 24:26, 15:12).

Damit ist Norwegen mit insgesamt sechsmal Gold die alleinige Nummer eins "im ewigen" Ranking, Deutschland (5) rutschte auf den zweiten Platz ab.

Bronze ging an Piotr Kantor/Bartosz Losiak (Polen), die sich gegen die Niederländer Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen mit 2:0 (21:14, 21:19) durchsetzten. Brouwer/Meeuwsen hatten am Samstag das letzte verbliebene Männer-Duo Nils Ehlers/Lukas Pfretzschner (Hamburg) im Viertelfinale bezwungen. Die Olympia-Fünften Julius Thole/Clemens Wickler (Hamburg) waren im Achtelfinale gescheitert, Alexander Walkenhorst/Sven Winter (Düsseldorf) in der Zwischenrunde.