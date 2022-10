Hamburg (SID) - Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst geht mit der Hamburgerin Anna Behlen als neuer Partnerin in die Saison 2023. Aus privaten Gründen wird die Goldmedaillen-Gewinnerin von 2016 lediglich bei nationalen Wettbewerben sowie Turnieren im benachbarten Ausland starten.

Die 31-Jährige ist Mutter von Drillingen, die gerade vier Jahre alt geworden sind. Anders als ihre Ex-Partnerin Laura Ludwig plant Walkenhorst keine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Bei der EM in München war Walkenhorst im August mit Beach-Neuling Louisa Lippmann angetreten.