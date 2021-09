Köln (SID) - Das favorisierte Duo Karla Borger und Julia Sude hat bei der Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaft in Timmendorfer Strand das Halbfinale erreicht. Die EM-Dritten gewannen am Freitagabend ihre Viertelfinalpartie 2:0 (21:18, 21:16) gegen Svenja Müller und Cinja Tillmann.

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig verpasste hingegen mit ihrer Interimspartnerin Leonie Körtzinger den Einzug ins Halbfinale. Das Duo verlor in der Runde der letzten acht gegen Christine Aulenbrock und Sandra Ferger mit 0:2 (19:21, 16:21). Aulenbrock/Ferger treffen im Halbfinale am Samstag auf Borger/Sude.

Bereits am Nachmittag hatte das an eins gesetzte Herren-Duo Julius Thole und Clemens Wickler die Gruppenphase auf Platz eins beendet und sich vorzeitig für das Viertelfinale am Samstag qualifiziert.