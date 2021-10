Hamburg (SID) - Vizeweltmeister Julius Thole beendet im Alter von nur 24 Jahren überraschend seine Beachvolleyball-Karriere. Das erklärte der Silbermedaillengewinner der WM 2019 in Hamburg am Montag. Thole will sich nun um sein Jura-Studium kümmern. Sein Partner Clemens Wickler (26) setzt seine Laufbahn fort.

"Gesundheitliche Gründe" hätten keine Rolle gespielt, sagte Thole auf einer Pressekonferenz: "Ich möchte einen neuen Schwerpunkt in meinem Leben setzen. Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen."

Seit 2018 hatte der 2,06 große Thole mit Wickler zusammengespielt und bei der Heim-WM in der Hansestadt den größten Erfolg gefeiert. In diesem Jahr schied das Duo bei den Olympischen Spielen in Tokio im Viertelfinale aus. Auch bei der EM in Wien verpassten Thole/Wickler eine Medaille.

"Ich wollte Clemens auch nicht aufhalten. Er muss zusehen, dass er sich mit einem neuen Partner vorbereitet", sagte Thole.