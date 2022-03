Berlin (SID) - Trotz erschwerter Vorbereitung sind die EM-Dritten Karla Borger und Julia Sude wieder heiß auf die neue Beachvolleyball-Saison. "Die Vorfreude ist riesig, weil wir nach dem Sieg im World-Tour-Finale wieder Bock haben zu spielen", sagte Sude dem SID. Das Duo startet bei dem am Mittwoch beginnenden Turnier im mexikanischen Tlaxcala (16. bis 20. März), wo die neue Beach Pro Tour ihre Premiere feiert.

Gesundheitlich habe es Borger in den letzten Wochen allerdings "etwas rausgehauen", erklärte die 33-Jährige. Unter anderem hatte die Präsidentin von Athleten Deutschland mit einer Corona-Erkrankung zu kämpfen. Die Vorbereitung sei deshalb "auf keinen Fall optimal" gewesen, erklärte Borger. Dazu kamen kurzfristige Änderungen im Turnierkalender seitens des Weltverbandes FIVB, die die Planungen erschwert hatten.

Dennoch starten die beiden nach ihrem Sieg im Finale der World Tour und dem Gewinn der EM-Bronzemedaille im vergangenen Jahr "vielleicht ein bisschen selbstbewusster und erfahrener" in die neue Spielzeit, sagte Borger.

In Tlaxcala steht nun das erste Turnier des neuen Tour-Formats an, das die bisherige World Tour ersetzt. Bei dem sogenannten "Challenge Event", ein Wettbewerb der zweithöchsten von insgesamt drei Kategorien, treten je 24 Teams bei den Frauen und Männern im Hauptfeld an. In Mexiko sind dafür lediglich Borger/Sude gesetzt, die drei weiteren deutschen Frauen-Teams sowie ein Männer-Team müssen erst durch die Qualifikation.

In der kommenden Woche greift auch Vize-Weltmeister Clemens Wickler nach dem überraschenden Karriereende seines Partners Julius Thole wieder in das Geschehen ein. In Rosarito/Mexiko (23. bis 27. März) tritt der Olympia-Fünfte beim "Elite 16"-Turnier, der höchsten Kategorie, mit seinem neuen Partner Nils Ehlers in der Qualifikation an.