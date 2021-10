Beachvolleyball

Köln (SID) - Tief bei Olympia, dann EM-Bronze und Silber bei der deutschen Meisterschaft: Die Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude wollen trotz der langen Saison beim Finale der World Tour (6. bis 10. Oktober) zum Abschluss noch einmal alles geben. "Die Motivation ist auf jeden Fall da", sagte Karla Borger dem SID.

Auf das Düsseldorfer Duo wartet gleich zum Auftakt in Cagliari/Italien eine schwere Aufgabe. Am Mittwoch treffen Borger/Sude zunächst auf die Olympiasiegerinnen Alix Klineman und April Ross aus den USA. Im Anschluss geht es in der Gruppe A gegen die Europameisterinnen Nina Betschart/Tanja Hüberli aus der Schweiz, die für das EM-Halbfinalaus von Borger/Sude gesorgt hatten. Weitere Gegnerinnen sind die Russinnen Nadeschda Makrogussowa/Swetlana Cholomina und Marta Menegatti/Valentina Gottardi aus Italien.

Borger/Sude ist das einzige deutsche Duo, das bei der sechsten Ausgabe des Turniers an den Start geht. An der Endrunde der World Tour nehmen je zehn Frauen- und Männer-Paarungen teil. Die besten acht Teams der Weltrangliste haben sich qualifiziert, berücksichtigt wurde der Zeitraum vom 10. September 2019 bis zum 18. August 2021. Je zwei Mannschaften erhielten eine Wildcard.

In Cagliari gehe es nicht mehr um Qualifikationen und Weltranglistenpunkte, sagte Sude: "Aber es sind halt die besten Teams der Welt. Und sich mit denen zu messen, ist immer cool."