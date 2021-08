Köln (SID) - Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig wird bei der deutschen Beachvolleyball-Meisterschaft in Timmendorfer Strand (2. bis 5. September) mit Leonie Körtzinger (24) an den Start gehen. "Ich kenne sie vom Olympiastützpunkt in Hamburg und bin gespannt, was wir im Generationenteam auf den Sand bringen. Freu mich drauf", schrieb die 35-Jährige am Dienstag auf Instagram.

Ludwigs Partnerin Margareta Kozuch, mit der sie zuletzt bei den Olympischen Spielen im Viertelfinale gescheitert war, nimmt sich aktuell eine längere Auszeit. Das Duo will im Herbst über die weitere gemeinsame Zukunft entscheiden.

Körtzinger hatte ihr bislang bestes Ergebnis bei der deutschen Meisterschaft mit der EM-Dritten Julia Sude 2018 erzielt, das Duo hatte den vierten Platz belegt. Im vergangenen Jahr wurde Körtzinger an der Seite von Sarah Schneider Neunte.