Hamburg (SID) - Saskia van Hintum ist neue Bundestrainerin im Beachvolleyball. Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Mittwoch mitteilte, wird sich die Niederländerin am Bundesstützpunkt in Hamburg um das Nationalteam Paul Henning/Sven Winter und das Perspektivteam Anna-Lena Grüne/Sarah Schulz kümmern. Die 52-Jährige ist neben Helke Claasen die zweite Frau im Bundestrainerteam.

Van Hintum war 2018 bereits Co-Trainerin der deutschen Hallen-Nationalmannschaft der Frauen, in der Bundesliga betreute sie von 2016 bis 2020 die Ladies in Black Aachen und trainierte zwei Jahre die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft.

Auch im Beachvolleyball kann van Hintum auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken. Beim niederländischen Verband arbeitete sie insgesamt von 2006 bis 2012 in diesem Bereich und betreute unter anderem Sanne Keizer/Marleen van Iersel und Sophie van Gestel/Madelein Meppelink bei den Olympischen Spielen 2012 in London.