Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst hat sich einer Knie-Operation unterzogen. Der Eingriff am Außenmeniskus sei gut verlaufen, schrieb die 32-Jährige bei LinkedIn: "Nun endlich habe ich Gewissheit und einen für das Knie optimalen Ausgang." Ursprünglich hatte Walkenhorst dieser Tage einen Start bei der Sportveranstaltung Active City Arena in Hamburg geplant.

Wann Walkenhorst auf den Court zurückkehren kann, steht noch nicht fest. Die Reha werde zwar "leider etwas länger dauern", schrieb sie: "Aber ich bin tatsächlich etwas reifer geworden und die Freude, in ein paar Monaten wieder voll angreifen zu können, überwiegt und gibt mir die Motivation, die Reha wieder diszipliniert durchzuziehen."

Vor rund acht Jahren, noch vor den Olympischen Spielen 2016 in Rio, hatte Walkenhorst mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. "Damals habe ich mich für die schnelle Variante entschieden, um meinen Traum von Olympia verwirklichen zu können. Dieses Mal war jedoch klar, dass ich ein 'gesundes' Knie vorziehe, so dass ich meinen geliebten Sport weiter ausüben kann", so Walkenhorst.