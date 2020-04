Frankfurt/Main (SID) - Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner zieht kurz vor seinem 50. Geburtstag am Samstag (4. April) ein zufriedenes Zwischenfazit. "Ich würde behaupten, dass mir sehr viel von dem gelungen ist, was ich mir vorgenommen habe", sagte er dem SID mit Blick auf seine sportlichen Erfolge und ergänzte über sein Privatleben: "Auch da ist sehr viel positiv und in die richtige Richtung gelaufen."

Kirchner ist seit 1992 verheiratet, zu Beginn dieses Jahrzehnts feierte er auch seine größten Erfolge: Dreimal Olympia-Gold, sieben WM-Titel, acht Weltcup-Erfolge. Der deutsche Fahnenträger der Winterspiele 1994 erhielt unter anderem das Silberne Lorbeerblatt.

Wegen der Coronakrise muss Kirchner allerdings auf eine große Feier verzichten. "Da meine Frau vor kurzem ebenfalls 50 wurde, hatten wir mit den besten Freunden und Angehörigen ein Fest geplant. Das haben wir nun aber abgesagt", sagte Kirchner.