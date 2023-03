Oslo (SID) - Biathlon-Rekordweltmeisterin Marte Olsbu Röiseland wird ihre Karriere am kommenden Wochenende beenden. Das gab die 32-jährige Norwegerin am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Demnach werden die drei abschließenden Saisonrennen ab Donnerstag in ihrem Heimatland am Holmenkollen die letzten für die Gesamtweltcupsiegerin des vergangenen Winters sein.

"Biathlon wird immer in meinem Herzen sein. Es ist sehr emotional für mich, heute bekannt zu geben, dass am Holmenkollen mein letzter Weltcup-Auftritt sein wird", sagte die dreimalige Peking-Olympiasiegerin Röiseland: "Es ist ein komisches Gefühl, es ist traurig, aber auch unglaublich einfach zu erklären: Ich kann es kaum erwarten, endlich das Leben zu genießen."

Sie habe ihre Entscheidung "nicht erst gestern getroffen", ergänzte sie gegenüber dem norwegischen Sender NRK: "Ich habe lange darüber nachgedacht und mich das ganze Jahr lang damit beschäftigt. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit reif ist."

Durch den norwegischen Sieg in der Single-Mixed-Staffel von Oberhof hatte sich Röiseland im Februar zur alleinigen Rekordweltmeisterin gekürt. Zuvor hatte sie bei den Frauen mit der Deutschen Magdalena Neuner gleichauf an der Spitze gelegen.

In diesem Winter stieg Röiseland erst Anfang Januar auf der slowenischen Pokljuka ein. Die ersten drei Weltcup-Stationen in Kontiolahti, Hochfilzen und Annecy-Le Grand Bornand hatte sie wegen körperlicher Erschöpfung ausgelassen. Bereits im Sommer hatte Röiseland nach einer langwierigen Virusinfektion über gesundheitliche Probleme geklagt.