Oberhof (SID) - Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick hat in der Verfolgung von Oberhof zwei gefährliche Kontrahentinnen weniger. Die schwedische Gesamtweltcupzweite Elvira Öberg muss im Jagdrennen über 10 Kilometer am Sonntag ebenso krankheitsbedingt passen wie die Gesamtweltcupdritte Lisa Vittozzi. Dies teilten die beiden Weltklasse-Biathletinnen jeweils via Instagram mit. Vor allem Vittozzi hätte als Fünfte mit 46 Sekunden Rückstand eine gute Ausgangsposition gehabt.

"Mein Herz weint", schrieb die Italienerin: "Leider bin ich krank und kann nicht am Start sein ... die Enttäuschung ist natürlich groß, aber ich hoffe, dass es mir so schnell wie möglich wieder besser geht." Die jüngere der Öberg-Schwestern zeigte sich "am Boden zerstört. Ich bin mit Halsschmerzen aufgewacht und es tut wirklich weh, dass ich einen Teil dieser Meisterschaft verpassen werde. Ich hoffe, dass ich bald zurück bin."

Während ihre Schwester Hanna sich in einem engen Duell mit Herrmann-Wick letztlich Sprint-Silber gesichert hatte, fuhr Elvira über die 7,5 Kilometer mit Rang 16 bereits ihr schlechtestes Saison-Resultat ein.