Oberhof (SID) - Angeführt von Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick geht der Deutsche Skiverband mit fünf Frauen in das erste Individualrennen bei der Heim-WM in Oberhof. Der DSV teilte mit, dass neben der 34-Jährigen auch Vanessa Voigt (Rotterode), Sophia Schneider (Oberteisendorf), Hannah Kebinger (Partenkirchen) und Janina Hettich-Walz (Schönwald) am Freitag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) im Sprint über 7,5 km starten.

Damit muss die zuletzt angeschlagene Anna Weidel (Kiefersfelden) als einzige deutsche Starterin vorerst auf ihr WM-Debüt warten. In der Mixed-Staffel hatte das Quartett Herrmann-Wick, Voigt, Benedikt Doll und Roman Rees den Sprung auf das Podest verpasst.

Im Sprint gilt Herrmann-Wick nicht erst seit ihrem starken Staffel-Auftritt als eine der Top-Favoritinnen. Die Oberwiesenthalerin habe einen "grandiosen" ersten Wettkampf abgeliefert, lobte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling.

Herrmann-Wick selbst warnte vor zu viel Euphorie. "Es ist ein neuer Tag, es muss alles passen", so die Verfolgungs-Weltmeisterin von 2019: "Wenn die Scheiben fallen, wäre es eine sehr gute Basis, das Laufen passt eh gut. Manchmal brauchen die anderen schon auch ein Rennen um reinzukommen, da muss man auf der Hut sein."

Der letzte deutsche WM-Titel im Sprint liegt bereits elf Jahre zurück. Damals triumphierte die zweimalige Olympiasiegerin Magdalena Neuner ebenfalls auf heimischem Boden in Ruhpolding. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking gewann die norwegische Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland Sprint-Gold, Herrmann-Wick enttäuschte mit Rang 22.