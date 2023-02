Oberhof (SID) - Felix Bitterling traut den deutschen Biathleten im Einzel der Heim-WM in Oberhof trotz norwegischer Dominanz eine Medaille zu. "Einzel ist traditionell der Wettkampf, in dem es immer wieder Überraschungen gibt. Da steht mal der eine oder andere auf dem Podium, den man nicht auf dem Tacho hatte. Es ist auch bei den Männern nichts unmöglich", sagte der Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV) in einer Medienrunde.

Die drohenden Strafminuten seien auch für die Norweger schwerer rauszulaufen als die in den anderen Wettkämpfen üblichen Strafrunden. "Auch die müssen gut schießen, um im Einzel vorne dabei zu sein. Vier Minuten werden die wenigsten rauslaufen. Von daher greifen wir an", betonte Bitterling. Dabei setzt er auch wieder auf die enorme Unterstützung der Zuschauer. Die sei bislang "eine fantastische Geschichte".

Man habe den Athleten vermittelt: "Die treten euch nicht in die Tonne, wenn ihr nicht liefert. Die sind da für euch. Wenn es mal keine Erfolge gibt, kommen sie am nächsten Tag wieder und hoffen, dass es dann einen Erfolg gibt. Das ist grandios", sagte Bitterling. Er könne noch nicht abschätzen, ob diese Begeisterung nachhaltig sei. "Vielleicht ist es auch ein Erlebnis, dass man nur einmal in seiner Karriere erlebt. Deshalb gilt es alles mitzunehmen", führte er aus.