Oberhof (SID) - Biathlon-Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen sieht den Grund für die Überlegenheit von Landsmann Johannes Thingnes Bö vor allem in der Lauftechnik. "Kaum ein Athlet setzt den Skating-Schritt so eng wie er und kann dennoch weiter Druck auf den Ski und Dynamik nach vorn ausüben", erklärte der 49-Jährige, der in Oberhof für das norwegische Fernsehen als Experte arbeitet. Bö müsse "nur Training riechen, um stark zu werden".

Auch der frühere deutsche Olympiasieger Sven Fischer schwärmt von der Technik des norwegischen Dominators. "Er setzt seine Körperkonstitution und die ihm zu Verfügung stehenden Hebel und Winkel hervorragend ein", sagte der 51-Jährige in einem Interview des Organisationskomitees. Selbst wenn ein anderer es probieren würde, sei dieser Stil nicht so leicht zu adaptieren.

Bö hatte in den ersten WM-Rennen auf der Strecke teilweise bis zu zwei Minuten Vorsprung auf die Konkurrenz herausgelaufen.