Köln (SID) - Die deutschen Biathleten sind bei der nächsten Machtdemonstration von Dominator Johannes Thingnes Bö deutlich am Podest vorbeigelaufen. Im 12,5-km-Verfolgungsrennen auf der slowenischen Pokljuka landete Benedikt Doll mit drei Schießfehlern als bester DSV-Skijäger auf Rang elf. 2:19,7 Minuten davor kam wieder einmal der Norweger Bö als Erster ins Ziel. Der Franzose Quentin Fillon Maillet (1 Fehler/+1:04,9) und Tarjei Bö (1/+1:06,6) komplettierten das Podest.

Bö konnte sich bei seinem siebten Saisonsieg im zehnten Einzelrennen, seinem insgesamt 59. Weltcup-Erfolg, zwei Fehlschüsse leisten. Der als 44. gestartete Johannes Kühn überzeugte mit 20 Treffern am Schießstand und schaffte als Zwölfter (+2:25,9) den zweiten Teil der WM-Norm. "Diese Saison habe ich noch nicht rübergebracht, was ich kann", sagte er im ZDF: "Die WM war in den vergangenen Wochen weit weg."

Roman Rees (3/+2:37,6) landete auf Rang 15, Justus Strelow (5/+5:49,1) und Philipp Horn (7/+5:55,9) kamen als 51. und 54. ins Ziel. David Zobel hatte die Verfolgung als Sprint-74. verpasst.

Zum Abschluss stehen am Sonntag erstmals in dieser Saison das Single Mixed (11.45 Uhr) und die Mixed Staffel (14.25 Uhr/beide ZDF und Eurosport) an.