Köln (SID) - Die deutschen Biathleten haben auch im vierten Weltcup-Staffelrennen ihre Podest-Serie aufrechterhalten. David Zobel, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees liefen in Antholz auf Rang drei und unterstrichen damit im letzten Wettbewerb vor der Heim-WM ihre Medaillenambitionen. In Ruhpolding war das Quartett in der gleichen Besetzung auf Rang zwei gelandet.

Der Sieg ging zweieinhalb Wochen vor dem Saisonhöhepunkt in Oberhof (8. bis 19. Februar) zum vierten Mal in diesem Winter an die Topfavoriten aus Norwegen um Seriensieger Johannes Thingnes Bö, die sich sechs Nachlader leisteten. Schlussläufer Rees bescherte den DSV-Skijägern beim letzten Schießen gar eine Strafrunde. Nach insgesamt elf Nachladern reichte es für die Deutschen im Ziel mit 2:17,5 Minuten Rückstand dennoch zum vierten Podestplatz im vierten Staffelrennen.

"Wir bekommen mit der Aufstellung sehr solide Rennen hin", sagte Doll im ZDF: "Das Setting passt, das gibt auf jeden Fall Selbstbewusstein." Zweiter wurde Frankreich (0+6/+59,0 Sekunden).

Bei den Weltmeisterschaften steht am 8. Februar zunächst die Mixed-Staffel an. Drei Tage später geht es für die Männer im Sprint erstmals auch im Einzel um Medaillen.