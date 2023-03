Frankfurt am Main (SID) - Ex-Weltmeister Benedikt Doll hat als erster deutscher Biathlet in dieser Saison ein Rennen gewonnen. Der fehlerfreie Schwarzwälder triumphierte in Abwesenheit einiger Stars souverän im Einzel von Östersund und holte nach 20 Kilometern seinen insgesamt vierten Weltcup-Erfolg. Für den bislang letzten deutschen Sieg hatte Erik Lesser am 19. März 2022 gesorgt, Doll hatte rund zwei Monate zuvor letztmals auf dem obersten Treppchen gestanden.

Doll blieb erstmals überhaupt in seiner Karriere bei vier Schießeinlagen fehlerfrei und schaffte im von ihm eigentlich ungeliebten Einzel gleich bei der Podest-Premiere den Sprung auf die oberste Stufe. Letztlich lag der 32-Jährige 1:09,1 Minute vor dem Italiener Tommaso Giacomel (1 Strafminute). Dritter wurde der Norweger Vetle Sjaastad Christiansen (1/+1:11,5 Minute), der damit die kleine Kristallkugel im Einzel gewann.

Dominator Johannes Thingnes Bö hatte sich trotz eigenen Fehlens wegen einer Corona-Infektion bereits vor dem fünftletzten Individualrennen der Saison den Gesamtweltcup gesichert, da der einzig verbliebene Konkurrent Sturla Holm Lägreid am Donnerstag ebenfalls wegen COVID passen musste. Auch Tarjei Bö, der schwedische Massenstart-Weltmeister Sebastian Samuelsson sowie der französische Staffel-Weltmeister Quentin Fillon Maillet konnten aus gleichem Grund in Östersund nur zuschauen.

Für die Männer steht am Samstag (16.30 Uhr) die letzte Staffel des Winters an, ehe am Sonntag (16.00 Uhr/beides ZDF und Eurosport) in Schweden noch ein Massenstart über 15 Kilometer geplant ist. In der kommenden Woche geht es ab Donnerstag zum Weltcupfinale am Holmenkollen.