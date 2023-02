Oberhof (SID) - Der frühere französische Weltmeister Raphael Poiree erwartet bei der Biathlon-WM in Oberhof keinen Durchmarsch von Dominator Johannes Thingnes Bö. "Er ist unglaublich stark. Auf zehn Kilometern schafft er es, sich eine Minute Vorsprung auf den Zweiten zu verschaffen. Er ist also der größte Favorit", sagte der 48-Jährige: "Aber Oberhof ist nicht leicht. Es kann zum Beispiel sehr windig sein. Die Favoriten, die man für jedes Rennen hat, können sich also schnell ändern."

Für seine französischen Landsleute sieht er "an einem guten Tag definitiv Medaillenchancen", führte der achtmalige WM-Champion aus: "Julia Simon ist ziemlich stabil in diesem Jahr, und wir haben noch weitere gute Athletinnen." Gesamtweltcupsieger Quentin Fillon Maillet sei nach vielen Terminen im Sommer bislang noch nicht in seiner besten Form gewesen. "Vielleicht ist es in Oberhof soweit", meinte Poiree.

Er selbst hatte bei der bislang einzigen WM am Rennsteig im Jahr 2004 mit drei Goldmedaillen dominiert.