Le Grand-Bornand (SID) - Biathletin Denise Herrmann-Wick hat beim Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand ihren zweiten Podestplatz der Saison eingefahren. Die 33-Jährige kam nach ihrem Triumph in der Vorwoche diesmal im Sprint über 7,5 Kilometer dank starker Laufleistung auf Rang drei, nach einem Fehler im Liegendschießen fehlten 15,2 Sekunden auf die fehlerfreie Premierensiegerin Anna Magnusson. Linn Persson (1 Strafrunde/+12,8 Sekunden) machte den schwedischen Doppelsieg perfekt.

"Im Ganzen ein cooles Rennen vor großartiger Kulisse", sagte Herrmann-Wick in der ARD. Für die Olympiasiegerin war es im Einzel der 20. Podestplatz im Weltcup. In der Spur war sie vier Sekunden schneller als die Zweitbeste, die Ausgangsposition für den Verfolger am Samstag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) ist glänzend. Die weiteren deutschen Skijägerinnen zeigten sich knapp acht Wochen vor Beginn der Heim-WM in Oberhof nicht mehr ganz in der Form des Saisonstarts.

Franziska Preuß (1+1:01,4) schaffte nach ihrem verspäteten Einstieg wegen eines Infekts als 24. ihr bestes Saisonergebnis. Auch Sophia Schneider (1/+1:04,3), Vanessa Voigt (0/+1:11,8) und Anna Weidel (1/+1:11,8) kamen noch in die Punkte. Die aus dem IBU Cup nach oben gezogene Janina Hettich-Walz (2/+1:47,1) verfehlte die Top 40.

Vor den Frauen bestreiten am Samstag noch die Männer (12.10) ihren Verfolger, ehe für Sonntag die ersten Massenstarts des Winters geplant sind.