Köln (SID) - Sprint-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll führen das deutsche Aufgebot beim ersten Weltcup nach der Biathlon-WM an. Im tschechischen Nove Mesto stehen insgesamt sechs Entscheidungen an, den Anfang machen die Frauen mit dem Sprint über 7,5 km am Donnerstag (16.10 Uhr/ARD und Eurosport). Sowohl das Männer- als auch das Frauen-Aufgebot ist im Vergleich zu den Heim-Titelkämpfen in Oberhof unverändert.

"Die Heim-WM war mit unglaublichen Emotionen und einer einzigartigen Atmosphäre ein großartiges Erlebnis", sagte Olympiasiegerin Herrmann-Wick: "Ich brauchte doch ein paar Tage, um mich von der WM zu regenerieren. Dank guter physiotherapeutischer Behandlung konnte ich mich muskulär gut erholen und bin bereit für das letzte Trimester."

Der siebte Weltcup des Winters bildet den Auftakt in das letzte Saisondrittel, anschließend machen die Biathletinnen und Biathleten noch in Östersund und Oslo Station. Nach den Sprint-Wettbewerben folgen in Nove Mesto am Samstag die Verfolgungsrennen, abschließend sind am Tag darauf die Staffeln im Mixed und Single-Mixed dran.

Neben Herrmann-Wick (Oberwiesenthal) starten für den Deutschen Skiverband (DSV) Janina Hettich-Walz (Schönwald), Hanna Kebinger (Partenkirchen), Sophia Schneider (Oberteisendorf), Vanessa Voigt (Rotterode) und Anna Weidel (Kiefersfelden).

Bei den Männern, die in Oberhof erstmals seit 1969 ohne WM-Medaille geblieben waren, gehen Doll (Breitnau), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Philipp Nawrath (Nesselwang), Roman Rees (Schauinsland), Justus Strelow (Schmiedeberg) sowie David Zobel (Partenkirchen) in die Loipe.